Названы даты матчей между "Барселоной" и "Реалом" в Ла Лиге

Чемпионат Испании стартует 13 сентября.

Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Вчера 23:25

Королевская испанская футбольная федерация на официальном сайте опубликовала календарь нового сезона чемпионата Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая встреча "Барселоны" и "Реала" состоится в седьмом туре на "Камп Ноу". Базовая дата встречи - 25 октября. Во втором круге соперники сыграют на "Сантьяго Бернабеу" в 30-м туре, который состоится 11 апреля.

Чемпионат стартует 13 сентября. Последний тур запланирован на 23 мая 2021 года.

В минувшем сезоне "Реал" стал чемпионом Испании в 34-й раз в истории.

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Футбол Испания
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Вчера 23:25
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