Названы даты матчей между "Барселоной" и "Реалом" в Ла Лиге

Королевская испанская футбольная федерация на официальном сайте опубликовала календарь нового сезона чемпионата Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая встреча "Барселоны" и "Реала" состоится в седьмом туре на "Камп Ноу". Базовая дата встречи - 25 октября. Во втором круге соперники сыграют на "Сантьяго Бернабеу" в 30-м туре, который состоится 11 апреля.

Чемпионат стартует 13 сентября. Последний тур запланирован на 23 мая 2021 года.

В минувшем сезоне "Реал" стал чемпионом Испании в 34-й раз в истории.