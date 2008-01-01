Месси не будет участвовать в тренировках "Барселоны" - СМИ

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси не планирует тренироваться с командой, сообщает Marca.

Как утверждает источник, Месси уже не считает себя частью клуба, поэтому, по его мнению, ему не нужно посещать базу команды. За пропуск тренировок футболисту грозит штраф, но клуб пока не рассматривал вопрос санкций. Если игрок пропустит от 11 до 30 дней, то может быть оштрафован на сумму до 25 процентов от месячной зарплаты.

В воскресенье стало известно, что Месси не прибыл в расположение "Барселоны" для того, чтобы сдать тест на коронавирус.

Ранее появилась информация, что 33-летний аргентинец сообщил руководству "Барселоны" о желании расторгнуть контракт, срок действия которого истекает летом 2021 года.