В случае неявки на сборы "Барселоны" Месси будут урезать зарплату

Футболист не приехал на сдачу ПЦР-тестов.

Фото: goal.com
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 08:52
Стало известно, какие дисциплинарные меры наказания будут применены к 33-летнему аргентинскому капитану "Барселоны" Лионелю Месси, в случае если он все-таки решит не присутствовать на предсезонном сборе, пишет "Чемпионат".

Так, по информации источника, руководство клуба приняло решение о пропорциональном сокращении зарплаты Лионеля Месси за каждый день его отсутствия с командой. 

Месси не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе. 

Напомним, что 25 августа Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. Он хочет воспользоваться пунктом в своем контракте, позволяющим расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В "Барселоне" же не хотят отпускать лидера бесплатно и выставили на него ценник в 222 миллиона и 1 евро.
Метки:
Месси Лионель Барселона
Футбол Испания
0
Сегодня 08:52
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