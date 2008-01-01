В случае неявки на сборы "Барселоны" Месси будут урезать зарплату

Стало известно, какие дисциплинарные меры наказания будут применены к 33-летнему аргентинскому капитану "Барселоны
" Лионелю Месси
, в случае если он все-таки решит не присутствовать на предсезонном сборе, пишет "Чемпионат
".
Так, по информации источника, руководство клуба приняло решение о пропорциональном сокращении зарплаты Лионеля Месси за каждый день его отсутствия с командой.
Месси не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.
Напомним, что 25 августа Месси сообщил
"Барселоне" о желании покинуть клуб. Он хочет воспользоваться пунктом в своем контракте, позволяющим расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В "Барселоне" же не хотят отпускать лидера бесплатно и выставили на него ценник в 222 миллиона и 1 евро.