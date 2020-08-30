Президент Аргентины обратился к Месси

Форвард хочет покинуть "Барселону".

Лионель Месси. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
0
Сегодня 22:26
Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил форварда "Барселоны" Лионеля Месси завершить карьеру на родине в составе "Ньюэллc Олд Бойз". 

В академии клуба из Росарио Месси занимался с 1995 по 2000 год, после чего переехал в Испанию. 

"Ты в сердцах каждого из нас, и мы рискуем никогда не увидеть, как ты играешь на нашей земле. Доставь нам удовольствие и заверши карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз". Это твой клуб", - сказал Фернандес, слова которого приводит Marca со ссылкой на телеканал C5N.

Напомним, что 25 августа Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. Он хочет воспользоваться пунктом в своем контракте, позволяющим расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В "Барселоне" же не хотят отпускать лидера бесплатно и выставили на него ценник в 222 миллиона и 1 евро. 

Главным претендентом на Месси называется английский "Манчестер Сити", в котором работает экс-тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола. Сообщалось, что "горожане" готовы выделить на трансфер около 200 миллионов евро и нескольких игроков. Сам нападающий уже запросил у ФИФА трансферный сертификат. 

Среди других претендентов на Месси называются итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ. В "Барселоне" при этом не намерены принимать предложения от других клубов.  

33-летний Месси - воспитанник "Барселоны" и лучший бомбардир в истории клуба. В составе "сине-гранатовых" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт аргентинца действует до лета 2021 года.
Метки:
Месси Лионель Барселона Аргентина
Футбол Испания
0
Сегодня 22:26
© 2008 - 2020 ТОО «EML»