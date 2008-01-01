"Барселона" будет игнорировать запросы от заинтересованных в Месси клубов

"Барселона" рассчитывает сохранить аргентинского нападающего Лионеля Месси, передает "Чемпионат" со ссылкой на испанские СМИ.

Сообщается, что все менеджеры каталонского клуба получили указание не контактировать с представителями любых команд, заинтересованных в услугах футболиста.

Так, "Барселона" не будет отвечать на телефонные звонки или приглашения на встречи от клубов, которые хотят приобрести аргентинца. В каталонском клубе рассчитывают убедить Месси остаться.

Напомним, Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. Главным претендентом в борьбе за него называется "Манчестер Сити". Также появилась информация, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола находится в Барселоне и уже договорился о встрече с Месси.

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