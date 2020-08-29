"Барселона" отказалась от юридической фирмы из-за совета Месси

Каталонская "Барселона"
расторгла контракт со своей юридической фирмой Cuatrecasas, сообщает Football Espana.
Сотрудничество было прекращены из-за того, что представители компании посоветовали капитану "сине-гранатовых" Лионелю Месси
покинуть клуб в качестве свободного агента.
Сообщалось, что Месси еще в июле говорил руководству, что собирается покинуть
клуб. Все контакты были неформальными. Для отъезда капитана требовался официальный и юридический документ, поэтому его адвокаты прислали факс лишь в прошлый вторник.
"Барселона" нашла замену Месси
Между тем, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола
договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста. Тренер "горожан" находится в Барселоне.
"Сити" являются главным претендентом на аргентинца. Однако "Барселона" готова отпустить игрока только за отступные в контракте в 700 миллионов евро. Месси рассчитывает покинуть клуб на правах свободного агента, воспользовавшись пунктом в контракте.
"Барселона" выставила цену на Месси
Месси дебютировал в составе "Барселоны" в 2004 году. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
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