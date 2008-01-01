"Ювентус" провел переговоры с отцом Месси

В туринском клубе хотят создать связку Месси - Роналду.

Фото: rbc.ua©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 08:07
Представители "Ювентуса" контактировали с отцом Лионеля Месси по поводу возможного трансфера аргентинского футболиста в туринский клуб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Football Italia и на L'Equipe.

Отмечается, что итальянцы провели переговоры с Хорхе Месси, который недавно приобрел жилье в Милане.

Ранее СМИ сообщали, что в туринском клубе хотят создать связку Месси - Криштиану Роналду.

На днях появилась информация, что аргентинский нападающий сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть действующий контракт. При этом Месси видит свое будущее в английском клубе "Манчестер Сити".

Кроме того, по данным AS, спортивный директор французского "Пари Сен-Жермен" Леонардо связывался с ближайшим окружением Месси.

В то же время президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу делает все, чтобы сохранить звездного игрока в команде, и ради этого даже готов подать в отставку.
Метки:
Футбол Испания Месси Лионель Барселона Ювентус ПСЖ Манчестер Сити Роналду Криштиану
Футбол Испания
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Сегодня 08:07
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