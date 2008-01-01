"Манчестер Сити", ПСЖ или "Интер"? Букмекеры открыли линию на следующий клуб Месси

Букмекерская компания Olimpbet.kz
открыла специальную линию
на возможный переход форварда испанской "Барселоны
" Лионеля Месси
в другой клуб в 2020 году, передает корреспондент Vesti.kz
.
Фаворитом в борьбе за аргентинца считается "Манчестер Сити" - коэффициент на трансфер Месси в состав английского клуба оценивается в 1,69
. Вторым в списке идет итальянский "Интер" - 3,25
, а третьим - французский ПСЖ с коэффициентом 4,6
. В топ-5 также вошли английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус" - 7,7
и 10,5
соответственно.
25 августа Месси сообщил
"Барселоне" о желании покинуть клуб. Он хочет воспользоваться пунктом в своем контракте, позволяющим расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В "Барселоне" же не хотят отпускать лидера бесплатно и выставили
на него ценник в 222 миллиона и 1 евро.
Главным претендентом на Месси называется
"Сити", в котором работает экс-тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола
. Сообщалось, что "горожане" готовы выделить
на трансфер около 200 миллионов евро и нескольких игроков. Сам нападающий уже запросил
у ФИФА трансферный сертификат.
33-летний Месси - воспитанник "Барселоны" и лучший бомбардир в истории клуба. В составе "сине-гранатовых" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт аргентинца действует до лета 2021 года.
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