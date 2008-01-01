Месси попросился в "Манчестер Сити"

О своем желании игрок сообщил главному тренеру клуба АПЛ.

Лионель Месси. Фото: barcelonafc.ru©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 13:28
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выразил желание играть за английский "Манчестер Сити", передает "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Веронику Брунати.

О своем желании Месси сообщил главному тренеру английского клуба Хосепу Гвардиоле. "Деньги - не проблема, я хочу стать игроком "Сити", - сказал Месси.

Аргентинец хочет, чтобы его клуб был конкурентоспособным на европейской арене и считает, что у "Барселоны" таких перспектив нет. Англичане предлагают Месси двухлетнее соглашение с возможностью продления на один год.

Кроме того, "Манчестер Сити" определил трех игроков, которых готов обменять на Месси. И вдобавок заплатить 100 миллионов евро.

Месси заявил о желании покинуть "Барселону" после поражения от мюнхенской "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. При этом президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу делает все, чтобы сохранить звездного игрока в команде, и ради этого даже готов подать в отставку.
Метки:
Футбол Испания Месси Лионель Барселона Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Футбол Испания
1
Сегодня 13:28
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