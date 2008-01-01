Президент "Барселоны" выдвинул требование для своей отставки

Все ради Месси.

Фото: barcelonafc.ru©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 10:48
Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу готов сделать все возможное, чтобы удержать в команде Лионеля Месси, а именно подать в отставку, сообщает Diario Sport со ссылкой на TV3.

Бартомеу покинет свой пост, если аргентинец публично объявит, что продолжит карьеру в каталонском клубе.

Ранее отмечалось, что Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. 

Заполучить звездного игрока "сине-гранатовых" пытаются "Интер", "Ювентус", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", который уже определил трех игроков для обмена на аргентинского нападающего. 

Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории команды. В ее составе четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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Футбол Испания Месси Лионель Барселона
Футбол Испания
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Сегодня 10:48
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