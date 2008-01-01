Суарес может стать одноклубником Роналду

В минувшем сезоне уругваец забил 21 гол.

Луис Суарес. Фото: readfootball.com©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 08:46
Форвард "Барселоны" Луис Суарес может продолжить карьеру в Серии А, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку ди Марцио.

По сведениям источника, 33-летним уругвайцем интересуется "Ювентус", за который выступает португалец Криштиану Роналду. Форвард ведет с каталонцами переговоры о выплате выходного пособия и может перейти в туринский клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не рассчитывает на уругвайского форварда.

Суарес выступает за испанский клуб с 2014 года. С "сине-гранатовыми" он завоевал 13 трофеев. Его контракт истекает 30 июня 2021 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей, забил 21 гол и сделал 12 передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Суареса в 28 миллионов евро.
Метки:
Футбол Барселона Роналду Криштиану Ювентус Испания Италия
Футбол Испания
0
Сегодня 08:46
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