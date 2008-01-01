Суарес может стать одноклубником Роналду

Форвард "Барселоны" Луис Суарес
может продолжить карьеру в Серии А, сообщает "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку ди Марцио.
По сведениям источника, 33-летним уругвайцем интересуется "Ювентус"
, за который выступает португалец Криштиану Роналду
. Форвард ведет с каталонцами переговоры о выплате выходного пособия и может перейти в туринский клуб бесплатно.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Барселоны" Рональд Куман
не рассчитывает на уругвайского форварда.
Суарес выступает за испанский клуб с 2014 года. С "сине-гранатовыми" он завоевал 13 трофеев. Его контракт истекает 30 июня 2021 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей, забил 21 гол и сделал 12 передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Суареса в 28 миллионов евро.