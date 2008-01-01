"Манчестер Сити" определил трех игроков для обмена на Месси

Игрок уже запросил у ФИФА трансферный сертификат.

Лионель Месси. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 07:19
"Манчестер Сити" может предложить "Барселоне" за форварда Лионеля Месси троих игроков и 100 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Diario Sport.

По данным издания, помимо 100 миллионов евро, в сделку по аргентинскому нападающему могут быть включены форварды Габриэль Жезус и Бернарду Силва, а также защитник Эрик Гарсия.

В числе клубов, претендующих на покупку Месси, назывались также итальянские "Интер" и "Ювентус", французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед". Нападающий уже запросил у ФИФА трансферный сертификат.

Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории команды. Вместе с ней аргентинец выиграл множество трофеев. Также является шестикратным обладателем "Золотого мяча". Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Метки:
Футбол Испания Месси Лионель Барселона АПЛ Манчестер Сити
Футбол Испания
1
Сегодня 07:19
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