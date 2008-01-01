"Манчестер Сити" определил трех игроков для обмена на Месси

"Манчестер Сити"
может предложить "Барселоне"
за форварда Лионеля Месси
троих игроков и 100 миллионов евро, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Diario Sport.
По данным издания, помимо 100 миллионов евро, в сделку по аргентинскому нападающему могут быть включены форварды Габриэль Жезус и Бернарду Силва, а также защитник Эрик Гарсия.
В числе клубов, претендующих на покупку Месси, назывались также итальянские "Интер" и "Ювентус", французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед". Нападающий уже запросил
у ФИФА трансферный сертификат.
Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории команды. Вместе с ней аргентинец выиграл множество трофеев. Также является шестикратным обладателем "Золотого мяча". Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.