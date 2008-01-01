Фанаты "Барселоны" устроили акцию протеста из-за ухода Месси

Они требуют отставки президента клуба.

Фанаты "Барселоны". Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 07:29
Болельщики каталонской "Барселоны" собрались перед клубным стадионом "Камп Ноу" и устроили акцию протеста.

Фанаты требовали отставки Хосепа Марии Бартомеу с поста президента клуба. Гнев фанатов вызвало известие о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть клуб.

Болельщики прорвали оцепление и ворвались на территорию клуба. Правда, отмечается, что протесты проходят мирно.



25 августа Месси уведомил "Барселону" о желании покинуть клуб. Форвард решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В контракте прописан пункт об отступных в размере 700 миллионов евро.

В числе клубов, претендующих на покупку Месси, назывались французский ПСЖ, итальянские "Интер" и "Ювентус", а также английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Нападающий уже запросил у ФИФА трансферный сертификат.

Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории клуба. В составе "сине-гранатовых" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Метки:
Барселона Месси Лионель
Футбол Испания
0
Сегодня 07:29
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