Фанаты "Барселоны" устроили акцию протеста из-за ухода Месси

Болельщики каталонской "Барселоны"
собрались перед клубным стадионом "Камп Ноу" и устроили акцию протеста.
Фанаты требовали отставки Хосепа Марии Бартомеу
с поста президента клуба. Гнев фанатов вызвало известие о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси
принял решение покинуть клуб.
Болельщики прорвали оцепление и ворвались на территорию клуба. Правда, отмечается, что протесты проходят мирно.
25 августа Месси уведомил "Барселону" о желании покинуть клуб. Форвард решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В контракте прописан пункт об отступных в размере 700 миллионов евро.
В числе клубов, претендующих на покупку Месси, назывались
французский ПСЖ, итальянские "Интер" и "Ювентус", а также английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Нападающий уже запросил
у ФИФА трансферный сертификат.
Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории клуба. В составе "сине-гранатовых" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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