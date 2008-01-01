Месси выдвинул ультиматум "Барселоне" и выбрал новый клуб

Капитан "Барселоны" Лионель Месси
все еще может остаться в каталонском клубе.
Как сообщает журналист El Chiringuito TV Жозеп Педрероль, аргентинец может изменить решение и продолжить выступления за "Барселону", если президент клуба Жозеп Бартомеу уйдет в отставку.
В то же время журналист Марсело Бехлер пишет, что Месси уже выбрал клуб для продолжения карьеры. Так, форвард принял решение перейти в "Манчестер Сити". Сообщалось, что аргентинец провел переговоры с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.
Стали известны причины ухода Месси из "Барселоны"
Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. При этом "Барселона" не собирается отпускать футболиста меньше чем за 700 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.
Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории клуба. В составе "сине-гранатовых" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.