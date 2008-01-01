Прощание с легендой. Конец эпохи Месси в "Барселоне"

До недавнего времени казалось, что прекрасная история между лучшим футболистом мира Лионелем Месси и каталонской "Барселоной" завершится без других витков и поворотов, без новых глав в другой команде. Но как же все изменилось в этом году.



Да, целая эпоха завершится в Испании, правда только для "Барсы". Месси же попробует реализовать то, что осталось совершенно в другой стране. Но как же все будет непривычно... Непривычно и горько для фанатов клуба, которым предстоит попрощаться с легендой.



В специальном материале Vesti.kz рассказывают об именитом аргентинце, его новых вызовах и "сине-гранатовом" сердце.



С каждым днем остается все меньше сомнений на тему ухода Месси из "Барселоны". Футболист твердо намерен покинут команду в ближайшее время, успев уведомить об этом руководство.



Трудно переоценить отрицательную степень влияния этого факта на саму "Барсу". В иные моменты кажется, словно герб и традиционные цвета теперь станут блеклыми, покрытыми пылью, которая останется после твердых шагов Лионеля в сторону от "Камп Ноу". Только интересно, куда именно пойдет GOAT?



В любом случае, сердце фанатов "Барселоны" будет разбито. Все верили в то, что он завершит свою футбольную карьеру в "родном доме". Там, где его величие достигло настоящего абсолюта.



Безусловно, все в мире меняется. Однако Месси уходит на плохой ноте. Уходит явно не в той ситуации, которая должна быть вместо нынешней. И есть определенная связь между тем, что начинал он свой путь в "Барсе" с контракта на салфетке и завершает ее также стремительно, как и сгорание этого бумажного листка.







Зато останется наследие. Останутся в памяти эти года, триумфы, кубки, медали, невероятные ассисты, голы, рекорды, финалы, битвы с "Реалом"... Лирично, конечно. Но такие насыщенные страницы истории сложно переворачивать. Они словно гранит...



Месси давно коронован. Все ветра мира давно разносят звук его побед. И да, его царство еще долго простоит. Все отстроено талантом, упорством, преданностью. Он не был втоптан неудачами в сырую почву. Напротив. Оставил один из самых ярких следов в истории мирового футбола.



Вместе с "Барселоной" Месси десять раз побеждал в чемпионате Испании, шесть раз в Кубке страны, четырежды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов, трижды Суперкубка УЕФА. Также в активе и другие победы. Например, в клубном чемпионате мира. В общей сложности количество клубных трофеев достигает 34.



Личной же гордостью являются шесть "Золотых мячей", которые вручаются лучшему футболисту мира прошедшего сезона.







Дебютировал он в официальном матче 16 октября 2004 года. Первый же мяч он провел 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете". Тогда ему было чуть больше 17 лет. И на данный момент он является лучшим бомбардиром клуба за всю историю.



Вообще рекорды и достижения аргентинца трудно отобразить в рамках одной статьи. Для этого требуется отдельная серия материалов. И вряд ли кто будет спорить на тему того, что именно Месси внес огромный вклад в успехи "Барселоны" за все время своего контракта с клубом.



Но эпоха подошла к концу. Уже озвучен текст уведомления руководства о желании покинуть команду.







"В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях, с уважаемым клубом, защищая себя пунктом № 24, который позволяет мне пользоваться этим правом.



Я ценю все возможности личностного роста и профессиональной подготовки, которые были предоставлены мне в течение рабочего времени. Однако личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом",- сообщил Лионель.

И сейчас у него несколько вариантов. Отправиться в Италию, где есть вероятность сыграть в одном клубе вместе с Криштиану Роналду. Тогда мир получит уникальную возможность увидеть в одной связке двух лучших футболистов мира за последние года. Так, он может стать игроком "Ювентуса" или "Интера".



Также он может вновь выступать под руководством Хосепа Гвардиолы. Специалист в данное время тренирует "Манчестер Сити", который в финансовом плане может себе позволить приобрести Месси. Бдет интересно глянуть на их тандем. Возможно, для успеха "МС" в ЛЧ не хватает именно Лионеля.







И, наконец, еще одним местом продолжения удивительной карьеры является французский ПСЖ. В нем играет давний друг Месси Неймар. Так что вполне вероятно, что Лионель выберет клуб из Парижа. Пока же не никакой конкретики и даже малейшего намека на то, куда пойдет Месси.



И если вопрос ухода решенный, то новый клуб аргентинца - главная интрига этого лета. Однако можно быть уверенным в том, что любая команда захочет видеть в своих рядах легенду, с которой предстоит прощаться "Барсе"... Месси выдвинул ультиматум "Барселоне" и выбрал новый клуб