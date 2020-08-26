Прощание с легендой. Конец эпохи Месси в "Барселоне"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 4-го тура КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Прощание с легендой. Конец эпохи Месси в "Барселоне"

В какой клуб уйдет автор многочисленных и рекордных достижений?

Прощание с легендой. Конец эпохи Месси в "Барселоне"
Фото: The Sun
Новости спорта Футбол Испания
0

До недавнего времени казалось, что прекрасная история между лучшим футболистом мира Лионелем Месси и каталонской "Барселоной" завершится без других витков и поворотов, без новых глав в другой команде. Но как же все изменилось в этом году.

Да, целая эпоха завершится в Испании, правда только для "Барсы". Месси же попробует реализовать то, что осталось совершенно в другой стране. Но как же все будет непривычно... Непривычно и горько для фанатов клуба, которым предстоит попрощаться с легендой.


В специальном материале Vesti.kz рассказывают об именитом аргентинце, его новых вызовах и "сине-гранатовом" сердце.

С каждым днем остается все меньше сомнений на тему ухода Месси из "Барселоны". Футболист твердо намерен покинут команду в ближайшее время, успев уведомить об этом руководство.

Трудно переоценить отрицательную степень влияния этого факта на саму "Барсу". В иные моменты кажется, словно герб и традиционные цвета теперь станут блеклыми, покрытыми пылью, которая останется после твердых шагов Лионеля в сторону от "Камп Ноу". Только интересно, куда именно пойдет GOAT?

В любом случае, сердце фанатов "Барселоны" будет разбито. Все верили в то, что он завершит свою футбольную карьеру в "родном доме". Там, где его величие достигло настоящего абсолюта. 

Безусловно, все в мире меняется. Однако Месси уходит на плохой ноте. Уходит явно не в той ситуации, которая должна быть вместо нынешней. И есть определенная связь между тем, что начинал он свой путь в "Барсе" с контракта на салфетке и завершает ее также стремительно, как и сгорание этого бумажного листка.



Зато останется наследие. Останутся в памяти эти года, триумфы, кубки, медали, невероятные ассисты, голы, рекорды, финалы, битвы с "Реалом"... Лирично, конечно. Но такие насыщенные страницы истории сложно переворачивать. Они словно гранит...

Месси давно коронован. Все ветра мира давно разносят звук его побед. И да, его царство еще долго простоит. Все отстроено талантом, упорством, преданностью. Он не был втоптан неудачами в сырую почву. Напротив. Оставил один из самых ярких следов в истории мирового футбола.

Вместе с "Барселоной" Месси десять раз побеждал в чемпионате Испании, шесть раз в Кубке страны, четырежды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов, трижды Суперкубка УЕФА. Также в активе и другие победы. Например, в клубном чемпионате мира. В общей сложности количество клубных трофеев достигает 34.

Личной же гордостью являются шесть "Золотых мячей", которые вручаются лучшему футболисту мира прошедшего сезона.



Дебютировал он в официальном матче 16 октября 2004 года. Первый же мяч он провел 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете". Тогда ему было чуть больше 17 лет. И на данный момент он является лучшим бомбардиром клуба за всю историю. 

Вообще рекорды и достижения аргентинца трудно отобразить в рамках одной статьи. Для этого требуется отдельная серия материалов. И вряд ли кто будет спорить на тему того, что именно Месси внес огромный вклад в успехи "Барселоны" за все время своего контракта с клубом.

Но эпоха подошла к концу. Уже озвучен текст уведомления руководства о желании покинуть команду.



"В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях, с уважаемым клубом, защищая себя пунктом № 24, который позволяет мне пользоваться этим правом.

Я ценю все возможности личностного роста и профессиональной подготовки, которые были предоставлены мне в течение рабочего времени. Однако личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом",- сообщил Лионель.

И сейчас у него несколько вариантов. Отправиться в Италию, где есть вероятность сыграть в одном клубе вместе с Криштиану Роналду. Тогда мир получит уникальную возможность увидеть в одной связке двух лучших футболистов мира за последние года. Так, он может стать игроком "Ювентуса" или "Интера".

Также он может вновь выступать под руководством Хосепа Гвардиолы. Специалист в данное время тренирует "Манчестер Сити", который в финансовом плане может себе позволить приобрести Месси. Бдет интересно глянуть на их тандем. Возможно, для успеха "МС" в ЛЧ не хватает именно Лионеля.



И, наконец, еще одним местом продолжения удивительной карьеры является французский ПСЖ. В нем играет давний друг Месси Неймар. Так что вполне вероятно, что Лионель выберет клуб из Парижа. Пока же не никакой конкретики и даже малейшего намека на то, куда пойдет Месси. 

И если вопрос ухода решенный, то новый клуб аргентинца - главная интрига этого лета. Однако можно быть уверенным в том, что любая команда захочет видеть в своих рядах легенду, с которой предстоит прощаться "Барсе"...
Посмотреть эту публикацию в Instagram

????Уже, наверно, все слышали, что Месси ищет новый клуб. Мы нашли ему их сразу пять. ⚽Что скажите, в каком его примут и он сможет заиграть? Думаем, 222 миллиона и один евро для этих клубов не проблема. ✍️Еще бы оформить его побыстрее и точно в плей-офф Лиги Европы выйдем. Минутка наркомании???? #football #futbol #kpl #kazakhstan #kaz #messi #barcelona #barca #футбол #кпл #кайрат #астана #тобол #ордабасы #кайсар #месси #барселона #барса #vestikz

Публикация от Vesti.kz - Живи спортом ???????? (@vestikzsport)

Месси выдвинул ультиматум "Барселоне" и выбрал новый клуб

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Месси Лионель Барселона Роналду Криштиану ПСЖ Ювентус Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Неймар

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:25
Футбол

Прощание с легендой. Конец эпохи Месси в "Барселоне"
Сегодня
19:12
Футбол

Месси выдвинул ультиматум "Барселоне" и выбрал новый клуб
Сегодня
16:19
Футбол

"Барселона" решила обойтись без суда и продать Месси
Сегодня
12:51
Футбол

Названы клубы-фавориты на покупку Лионеля Месси
Сегодня
10:00
Футбол

Футболисты "Барселоны" были в курсе о решении Месси покинуть команду
Сегодня
07:31
Футбол

Стали известны причины ухода Месси из "Барселоны"
Вчера
15:48
Футбол

"Ман Сити" подготовился к трансферу Месси
Вчера
07:51
Футбол

Новый тренер "Барселоны" определился с лишними игроками и заменой Суаресу
24 августа
11:50
Футбол

"Барселона" выставила цену на Месси
22 августа
22:22
Футбол

Названы клубы-претенденты на покупку Месси
22 августа
14:19
Футбол

Луис Суарес отреагировал на информацию о своем уходе из "Барселоны"
21 августа
13:45
Футбол

Прямая трансляция финала Лиги Европы "Севилья" - "Интер"
21 августа
12:58
Футбол

Куман прояснил свою позицию по будущему Месси в "Барселоне"
21 августа
08:43
Футбол

Месси сообщил новому тренеру о своем будущем в "Барселоне"
21 августа
00:06
Футбол

Новый тренер "Барселоны" выбрал приоритетные трансферы
20 августа
18:43
Футбол

"Барселона" определилась с будущим Суареса
20 августа
15:16
Футбол

Новый тренер "Барселоны" хочет подписать полузащитника "Ливерпуля"
19 августа
21:04
Футбол

Новый тренер "Барселоны" сделал первое заявление
19 августа
19:05
Футбол

"Реал" отправил бразильского футболиста в немецкий клуб
19 августа
15:49
Футбол

"Барселона" официально назначила нового главного тренера
19 августа
08:33
Футбол

Президент "Барселоны" объявил имя нового главного тренера
18 августа
13:52
Футбол

"Барселона" провела переговоры с главным претендентом в тренеры
18 августа
08:42
Футбол

"Барселона" объявила о реструктуризации команды
17 августа
11:00
Футбол

Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем уходе
17 августа
07:52
Футбол

"Барселона" уволила главного тренера
16 августа
16:38
Футбол

Прямая трансляция матча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" за выход в финал Лиги Европы
15 августа
17:41
Футбол

Роналду задумал переманить в "Ювентус" лучшего бомбардира "Реала"
15 августа
15:52
Футбол

Месси решил покинуть "Барселону" после разгрома 2:8 в Лиге чемпионов
15 августа
14:55
Футбол

СМИ сообщили о грядущей отставке тренера "Барселоны" и его преемнике
13 августа
15:32
Футбол

Прямая трансляция матча "Атлетико" - "РБ Лейпциг" в 1/4 финала Лиги чемпионов
15 июня 2019
00:05
Футбол

Как "Реал" представил Азара в качестве своего нового игрока
8 июня 2019
20:18
Футбол

Видео от "Реала" в честь трансфера Эдена Азара
13 июля 2018
17:54
Футбол

Как "Реал" попрощался с Криштиану Роналду
22 ноября 2015
12:55
Футбол

Обзор матча Реал-Барселона (0:4)
3 января 2015
19:10
Футбол

Фанаты "Атлетико" устроили охоту на Торреса
17 января 2013
11:40
Футбол

"Золотая коллекция" Лионеля Месси
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика