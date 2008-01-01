Названы клубы-фавориты на покупку Лионеля Месси

Испанское издание Sport.es публикует информацию о клубах, в которых 33-летний аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси
может продолжить карьеру. Перевод приводит "Чемпионат"
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Руководству "Барселоны" уже стало очевидно, что после тяжелейшего удара от "Баварии" (2:8) в полуфинале Лиги чемпионов Месси не видит для себя будущего в каталонском клубе. Футболист хранил молчание все эти дни, но в клубе считают, что окружение изучило возможные варианты выхода на рынок трансферов на тот случай, если они все-таки решат сделать последний шаг.
Считается, что именно французский "Пари Сен-Жермен"
и английский "Манчестер Юнайтед"
будут прилагать все усилия, чтобы выиграть конкуренцию за футболиста, и при необходимости даже выплатят некоторую сумму компенсации за переход.
Переход Месси может иметь или законный, или незаконный путь, но ясно, что это четкое заявление футболиста о намерениях относительно его будущего. Лео хочет покинуть "Барсу" - так или иначе, и такая операция повлечет за собой очень большие финансовые расходы для любого из заинтересованных клубов. С оговоркой о пункте в контракте о его разрыве у Лионеля могло быть больше возможностей, но с трансфером за сумму около 100 миллионов евро он также легко может найти себе новый клуб.
ПСЖ рассматривает эту операцию как историческую возможность. Они хотят выиграть ЛЧ, и приход Месси создаст историческое лидерство парижского клуба.
В Англии же уверены, что окружение аргентинца вело переговоры об операции с "Манчестер Юнайтед", клубом, который имеет достаточные финансовые возможности для его покупки.
Миланский "Интер"
- еще один из заинтересованных клубов. Китайские владельцы итальянской команды, безусловно, способны оплатить контракт Месси, хотя возникло бы больше трудностей, если бы им пришлось осуществить именно трансфер.
Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории клуба. В составе каталонцев четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Ранее испанские СМИ сообщили
о причинах ухода аргентинца из команды.