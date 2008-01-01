Новый тренер "Барселоны" определился с лишними игроками и заменой Суаресу

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман
провел встречу с генеральным директором клуба, на которой был определен круг футболистов, с которыми не планируется продолжать сотрудничество, сообщает Mundo Deportivo.
"Сине-гранатовые" будут пытаться трудоустроить сразу несколько именитых футболистов – это защитник Самюэль Юмтити
, полузащитники Артуро Видаль
и Иван Ракитич
, а также нападающий Луис Суарес
.
При этом отмечается, что не стоит ждать трансферов Донни ван де Бека
из "Аякса" и Фабиана Руиса
из "Наполи". Руководство "Барселоны" считает, что следующий сезон будет переходным для команды и нет смысла платить требуемые суммы за игроков.
Однако в линию нападения была определена дорогостоящая замена уругвайцу Луису Суаресу – это соотечественник Лионеля Месси – нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес
.
Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года, Умтити – с 2016-го, Видаль – с 2018-го.
"Барселона" выставила цену на Месси
Куман возглавил
каталонский клуб 19 августа. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.
На этом посту Куман сменил испанца Кике Сетьена,
который был уволен после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" - 2:8. "Барселона" в сезоне-2019/20 осталась без трофеев - заняла второе место в чемпионате Испании, а также выбыла из Кубка страны на стадии 1/4 финала.