Новый тренер "Барселоны" определился с лишними игроками и заменой Суаресу

В сезоне-2019/20 каталонцы остались без трофеев.

Рональду Куман. Фото: ФК "Барселона"
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 07:51
Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман провел встречу с генеральным директором клуба, на которой был определен круг футболистов, с которыми не планируется продолжать сотрудничество, сообщает Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовые" будут пытаться трудоустроить сразу несколько именитых футболистов – это защитник Самюэль Юмтити, полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич, а также нападающий Луис Суарес.

При этом отмечается, что не стоит ждать трансферов Донни ван де Бека из "Аякса" и Фабиана Руиса из "Наполи". Руководство "Барселоны" считает, что следующий сезон будет переходным для команды и нет смысла платить требуемые суммы за игроков.

Однако в линию нападения была определена дорогостоящая замена уругвайцу Луису Суаресу – это соотечественник Лионеля Месси – нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года, Умтити – с 2016-го, Видаль – с 2018-го.

"Барселона" выставила цену на Месси

Куман возглавил каталонский клуб 19 августа. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

На этом посту Куман сменил испанца Кике Сетьена, который был уволен после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" - 2:8. "Барселона" в сезоне-2019/20 осталась без трофеев - заняла второе место в чемпионате Испании, а также выбыла из Кубка страны на стадии 1/4 финала.
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Футбол Испания
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Сегодня 07:51
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