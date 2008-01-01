"Барселона" выставила цену на Месси

Аргентинец захотел покинуть клуб после разгрома в ЛЧ.

Лионель Месси. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 11:50

Каталонская "Барселона" определилась с планами на капитана команды Лионеля Месси.

По слухам, аргентинец разочарован ситуацией в команде и сообщил новому главному тренеру Роналду Куману о сомнениях в собственном будущем. Как сообщает Mundo Deportivo, если Месси подаст прошение о трансфере, "Барселона" будет готова удовлетворить желание нападающего.

Отмечается, что "сине-гранатовые" отпустят игрока в любой клуб, который выплатит за него сумму, прописанную в контракте в качестве отступных. Речь идет о 700 миллионах евро.

Ранее в числе кандидатов на покупку Месси назывались три клуба - французский "Пари Сен-Жермен", а также итальянские "Ювентус" и "Интер".

В руководстве "Барселоны" допустили возможную продажу 33-летнего звездного игрока. При этом в клубе постараются удержать Месси. Нынешний контракт аргентинца истекает летом 2021 года.

Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем уходе

Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев.

Месси - воспитанник "Барселоны". В минувшем сезоне он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач.

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Барселона Месси Лионель
Футбол Испания
0
Сегодня 11:50
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