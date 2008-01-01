Названы клубы-претенденты на покупку Месси

Три европейских гранда претендуют на покупку нападающегои сборной Аргентины. Об этом сообщает The Sun.Наиболее высокие шансы у французского "Пари Сен-Жермена", итальянских "Ювентуса" и "Интера".Отмечается, что ПСЖ способен предложить крупную сумму за переход аргентинца, в то время, как в Италии Месси мог бы платить меньше налогов, чем в Испании, что также может повлиять на выбор самого футболиста.21 августа стало известно, что в руководстве "сине-гранатовых" допустили возможную продажу 33-летнего звездного игрока. При этом в "Барселоне" постараются удержать Месси. Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.Клуб уже поменял тренера после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии". Команду покинул Кике Сетьен, его место занял бывший футболист "Барселоны" голландец Рональд Куман. Последний уже провел встречу с Месси.О недовольстве Месси ситуацией в клубе было известно и до вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов. В минувшем сезоне команда осталась без трофеев.