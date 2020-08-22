Луис Суарес отреагировал на информацию о своем уходе из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес
прокомментировал слухи об уходе из клуба - некоторые медиа написали, что новый главный тренер Рональд Куман
не видит его в команде и вскоре выставит на трансфер.
"Есть разговоры о некоторых именах, которые упоминали в руководстве клуба, и об изменениях, но никто не сказал, что они хотят обойтись без меня. Если это желание клуба, было бы хорошо, если бы ответственный человек поговорил со мной напрямую. Я в "Барселоне" шесть лет - этого достаточно, чтобы сказать мне об этом прямо. Я тоже хочу лучшего для клуба и на сегодня планирую остаться. Но если клуб решит, что я расходный материал - нет проблем поговорить с тем, кто принимает решения.
Пока на меня рассчитывают, хочу делать все, что в моих силах. Я чувствовал поддержку с тех пор, как сюда приехал, это дает мне много сил. С Куманом еще не разговаривал. Но если тренер считает, что я должен начинать со скамейки запасных - нет проблем с тем, чтобы помочь команде в той роли, которую мне дают. Я все еще могу внести большой вклад", - цитирует 33-летнего Суареса Eurosport
со ссылкой на El Pais.
Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. С "сине-гранатовыми" он завоевал 13 трофеев.
57-летний Куман возглавил
испанский клуб 19 августа, подписав двухлетний контракт. В качестве футболиста он выступал за него с 1989 по 1995 год, а в 1998 и 1999 работал ассистентом.
В "Барселоне" Куман сменил 61-летнего Кике Сетьена, которого уволили
после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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