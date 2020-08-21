Куман прояснил свою позицию по будущему Месси в "Барселоне"

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман
считает, что Лионель Месси
должен завершить карьеру в каталонском клубе.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что аргентинец намерен покинуть команду.
"Логично, что Лионель расстроен, - цитирует Кумана "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на NOS. - Я бы тоже расстроился, если бы проиграл "Баварии" со счетом 2:8. Было бы неправильно ходить и улыбаться после такого. Месси - победитель, а если он ничего не выигрывает, то раздражается. Мне предстоит определиться, как нам получить от Месси все лучшее, на что он способен, важно убедиться, что он счастлив и чувствует себя важным. Он - капитан "Барселоны" и должен завершить карьеру здесь. Месси - это и есть "Барселона".
Отметим, что игрок и тренер провели встречу, на которой аргентинец рассказал
, что на данный момент больше видит себя вне "Барселоны", чем в команде.
57-летний Куман возглавил
"сине-гранатовых" 19 августа, подписав двухлетний контракт. В качестве футболиста он выступал за клуб с 1989 по 1995 год, а в 1998 и 1999-м работал ассистентом.
В "Барселоне" Куман сменил 61-летнего Кике Сетьена, которого уволили
после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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