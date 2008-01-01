Месси сообщил новому тренеру о своем будущем в "Барселоне"

Клуб не хочет давать оценки их встрече.

Лионель Месси. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
0
Сегодня 08:43
Футболист "Барселоны" Лионель Месси рассказал новому главному тренеру Рональду Куману, что на данный момент не видит для себя "ясного будущего" в клубе, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RAC1.

Игрок отметил, что недоволен ситуацией в клубе после поражения со счетом 2:8 от немецкой "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов и сейчас больше видит себя вне "Барселоны", чем в команде.

Сообщается, что аргентинец осознает трудности, с которыми ему придется столкнуться в случае ухода, учитывая его нынешний контракт с "Барселоной" до лета 2021 года. Куман на встрече рассказал Месси о своей стратегии в "Барселоне".

В клубе сообщили, что у 33-летнего Месси действующий контракт и они не хотят давать оценки встрече игрока с Куманом.

Отметим, что 57-летний Куман возглавил каталонский клуб 19 августа - тренер подписал двухлетний контракт. В качестве футболиста он выступал за клуб с 1989 по 1995 год, а в 1998 и 1999-м работал ассистентом.

В "Барселоне" Куман сменил 61-летнего Кике Сетьена, которого уволили после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Метки:
Футбол Барселона Куман Рональд Месси Лионель
Футбол Испания
0
Сегодня 08:43
© 2008 - 2020 ТОО «EML»