Новый тренер "Барселоны" выбрал приоритетные трансферы

У него три цели.

Фото: ФК "Барселона"
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 00:06
Новый главный тренер "Барселоны" Роналд Куман определился с приоритетным трансферами.

По информации AS.com, три главные цели специалиста – защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия, хавбек "Аякса" Донни ван де Бек и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

Куман возглавил каталонский клуб 19 августа. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

На этом посту он сменил испанца Кике Сетьена, который был уволен после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" - 2:8. "Барселона" в сезоне-2019/20 осталась без трофеев - заняла второе место в чемпионате Испании, а также выбыла из Кубка страны на стадии 1/4 финала.
Метки:
Барселона
Футбол Испания
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Сегодня 00:06
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