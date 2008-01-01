Новый тренер "Барселоны" выбрал приоритетные трансферы

Новый главный тренеропределился с приоритетным трансферами.По информации AS.com, три главные цели специалиста – защитник "Манчестер Сити", хавбек "Аякса"и нападающий "Интера"Куман возглавил каталонский клуб 19 августа. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.На этом посту он сменил испанца, который был уволен после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" - 2:8. "Барселона" в сезоне-2019/20 осталась без трофеев - заняла второе место в чемпионате Испании, а также выбыла из Кубка страны на стадии 1/4 финала.