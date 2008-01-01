Новый тренер "Барселоны" хочет подписать полузащитника "Ливерпуля"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман
заинтересован в подписании нидерландского футболиста "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума
, сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на AD.
По данным источника, за последние несколько месяцев Вейналдум и "Ливерпуль" не сумели договориться о продлении контракта, который действителен до лета 2021 года. Сообщается, что Куман хочет видеть соотечественника в "Барселоне" и призывает его не подписывать с английским клубом новый контракт.
Вейналдум - воспитанник роттердамской "Спарты". Игрок перешел в "Ливерпуль" из "Ньюкасла" летом 2016 года. Он выступал под руководством Кумана в сборной Нидерландов с 2018 года.
В сезоне-2019/2020 Вейналдум провел 47 матчей во всех турнирах на клубном уровне и стал автором шести забитых мячей.
Отметим, что Куман возглавил каталонский клуб 19 августа. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. В новой должности он сменил 61-летнего Кике Сетьена, который был уволен
после разгрома 2:8 от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.