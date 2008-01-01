Новый тренер "Барселоны" хочет подписать полузащитника "Ливерпуля"

Он - воспитанник нидерландского футбола.

Фото: goal.com©
Новости спорта Футбол Испания
0
Сегодня 15:16
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заинтересован в подписании нидерландского футболиста "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на AD.

По данным источника, за последние несколько месяцев Вейналдум и "Ливерпуль" не сумели договориться о продлении контракта, который действителен до лета 2021 года. Сообщается, что Куман хочет видеть соотечественника в "Барселоне" и призывает его не подписывать с английским клубом новый контракт.

Вейналдум - воспитанник роттердамской "Спарты". Игрок перешел в "Ливерпуль" из "Ньюкасла" летом 2016 года. Он выступал под руководством Кумана в сборной Нидерландов с 2018 года.

В сезоне-2019/2020 Вейналдум провел 47 матчей во всех турнирах на клубном уровне и стал автором шести забитых мячей.

Отметим, что Куман возглавил каталонский клуб 19 августа. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. В новой должности он сменил 61-летнего Кике Сетьена, который был уволен после разгрома 2:8 от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Метки:
Футбол Барселона Ливерпуль Испания Куман Рональд Футбольные трансферы
Футбол Испания
0
Сегодня 15:16
© 2008 - 2020 ТОО «EML»