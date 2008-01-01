Новый тренер "Барселоны" сделал первое заявление

Новый тренер "Барселоны
" Рональд Куман
объяснил, почему покинул сборную Нидерландов ради испанского клуба.
"Оранье" Куман возглавлял с 2018 года. Под его руководством команда дошла до финала первой Лиги наций. По словам Кумана, он уходит ради клуба-мечты.
"Для меня было честью тренировать сборную. Я делал все от меня зависящее, чтобы добиться успеха с оранье. Я с гордостью смотрю на то, чего мы добились за эти два с половиной года. У сборной Нидерландов большое будущее, я уверен в этом.
Все знают, что "Барселона" - клуб моей мечты. Для меня нечто особенное стать тренером этой команды", - сказал Куман в интервью официальному сайту
Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).
О назначении 57-летнего Кумана "Барселона" объявила сегодня, 19 августа - тренер подписал двухлетний контракт. В качестве футболиста он выступал за клуб с 1989 по 1995 год, а в 1998 и 1999-м работал ассистентом.
В "Барселоне" Куман сменил Кике Сетьена
, которого уволили
после разгрома 2:8 от немецкой "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Вместо Кумана сборную Нидерландов временно возглавит его помощник Дуайт Лодевегес
, который будет работать, пока KNVB не найдет нового тренера. В сентябре команде предстоит старт в Лиге наций.