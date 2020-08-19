"Реал" отправил бразильского футболиста в немецкий клуб

Полузащитник "Реала
" Рейньер отправился в аренду, сообщает официальный сайт
чемпионов Испании.
18-летний бразилец проведет два сезона в дортмундской "Боруссии
" из немецкой бундеслиги. Сумма сделки пока не уточняется.
В "Реал" Рейньер перешел
в январе из "Фламенго" за 30 миллионов евро. Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2026 года.
За основной состав "Реала" Рейньер не успел дебютировать. Он провел три матча в третьей лиге за фарм-клуб "Кастилью" и забил два гола.
В 2019 году Рейньер отличился шесть раз в 14 играх бразильский Серии А и стал с "Фламенго" чемпионом страны. Также он провел один матч в Кубке Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов), который завершился победой его команды.