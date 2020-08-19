"Реал" отправил бразильского футболиста в немецкий клуб

Его купили за 30 миллионов евро.

Рейньер (справа). Фото: ФК "Боруссия" (Дортмунд)©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 19:05
Полузащитник "Реала" Рейньер отправился в аренду, сообщает официальный сайт чемпионов Испании. 

18-летний бразилец проведет два сезона в дортмундской "Боруссии" из немецкой бундеслиги. Сумма сделки пока не уточняется. 

В "Реал" Рейньер перешел в январе из "Фламенго" за 30 миллионов евро. Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2026 года. 

За основной состав "Реала" Рейньер не успел дебютировать. Он провел три матча в третьей лиге за фарм-клуб "Кастилью" и забил два гола.

В 2019 году Рейньер отличился шесть раз в 14 играх бразильский Серии А и стал с "Фламенго" чемпионом страны. Также он провел один матч в Кубке Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов), который завершился победой его команды.
Метки:
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Бундеслига Футбольные трансферы
Футбол Испания
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Сегодня 19:05
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