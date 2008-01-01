"Барселона" официально назначила нового главного тренера

Голландец Рональд Куман
был назначен на пост главного тренера "Барселоны",
сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Куман сменил в этой должности Кике Сетьена
, который был уволен
после разгрома 2:8 от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Барселона" в сезоне-2019/20 осталась без трофеев - заняла второе место в чемпионате Испании, а также выбыла из Кубка страны на стадии 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что "Барселоне" придется заплатить Федерации футбола Нидерландов четыре-пять миллионов евро, чтобы заполучить Кумана. Такая сумма прописана в его контракте со сборной Нидерландов в качестве неустойки. Куман возглавил "оранжевых" 2018 году. Со сборной Нидерландов он добрался до финала Лиги наций-2019, где уступил Португалии (0:1).
Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем уходе
Куман в бытность игроком выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год, в составе каталонского клуба голландец стал четырехкратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов. С 1998 по 1999 год Куман входил в тренерский штаб "сине-гранатовых", работая под руководством Луи ван Гала. Позднее специалист тренировал лиссабонскую "Бенфику", испанскую "Валенсию", голландские ПСВ, АЗ, "Фейенорд" и "Аякс", а также английские "Саутгемптон" и "Эвертон".