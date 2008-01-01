Президент "Барселоны" объявил имя нового главного тренера

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу
подтвердил, что в ближайшее время клуб, скорее всего, назначит Рональда Кумана
на пост главного тренера.
"Куман станет тренером "Барселоны", если все пойдет как надо. Мы уже ознакомились с его видением футбола", - приводит слова Бартомеу пресс-служба клуба.
Месси много раз говорил, что хочет завершить карьеру в "Барсе". Куман сказал нам, что Месси является основой его проекта, - добавил Бартомеу. - У него (Месси) контракт до 2021 года. Я не сомневаюсь, что, несмотря на разочарование в Лиссабоне, мы продолжим работу над новым проектом. Месси - по-прежнему лучший игрок в мире, и он вместе с нами".
Сообщалось, что "Барселоне" придется заплатить Федерации футбола Нидерландов 4-5 миллионов евро, чтобы заполучить Кумана. Такая сумма прописана в его контракте со сборной Нидерландов в качестве неустойки.
Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем уходе
Напомним, "Барселона" осталась без главного тренера после увольнения Кике Сетьена
. Кроме того, клуб расстался
со спортивным директором Эриком Абидалем
- контракт с ним был расторгнут тоже досрочно. В минувшем сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея.
Во время карьеры футболиста Куман защищал цвета "Барселоны" с 1989 по 1995 год. Он четыре раза выиграл с клубом чемпионат Испании, трижды - Суперкубок страны, по разу брал Кубок Испании, Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) и Суперкубок УЕФА.
Куман уже работал в "Барселоне" в роли помощника тренера, прежде чем в 2000 году приступил к самостоятельной тренерской карьере в "Витессе". Он также тренировал "Аякс", "Бенфику", ПСВ, "Валенсию", АЗ, "Фейеноорд", "Саутгемптон" и "Эвертон". В качестве тренера он трижды выигрывал Эредивизи, побеждал в Кубке и Суперкубке Нидерландов, Суперкубке Португалии и Кубке Испании.