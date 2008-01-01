"Барселона" провела переговоры с главным претендентом в тренеры

Во время карьеры футболиста он выступал за "сине-гранатовых".

Фото: Reuters
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 13:52
Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом.

Функционер летал в Амстердам для переговоров с Куманом. По возвращении в Испанию Грау сообщил об этом.

"Да, я говорил с Куманом", - приводит слова Кумана Sport.es.

Ранее сообщалось, что Куман - главный претендент на место главного тренера "Барселоны" и уже согласовал контракт на три года.

Бывший наставник каталонской команды Кике Сетьен был уволен после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Осенью 2019 года появилась информация, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от "Барселоны".

Во время карьеры футболиста Куман выступал за "сине-гранатовых" с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента. 
Метки:
Барселона
Футбол Испания
0
Сегодня 13:52
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