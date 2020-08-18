"Барселона" провела переговоры с главным претендентом в тренеры

Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау
подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом
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Функционер летал в Амстердам для переговоров с Куманом. По возвращении в Испанию Грау сообщил об этом.
"Да, я говорил с Куманом", - приводит слова Кумана Sport.es.
Ранее сообщалось, что Куман - главный претендент на место главного тренера "Барселоны" и уже согласовал контракт на три года.
Бывший наставник каталонской команды Кике Сетьен
был уволен
после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Осенью 2019 года появилась информация, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от "Барселоны".
Во время карьеры футболиста Куман выступал за "сине-гранатовых" с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.
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