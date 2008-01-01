"Барселона" объявила о реструктуризации команды

Каталонская "Барселона"
ближайшее время намерена провести реструктуризацию основной команды.
"Совет директоров принял решение, что Кике Сетьен
больше не является
главным тренером команды. Это первое решение в рамках реструктуризации основной команды, которая будет согласована между техническим секретарем и новым тренером, о чем будет объявлено в ближайшие дни", - говорится в заявлении.
Сетьен возглавлял "Барселону" с января. Под руководством 61-летнего тренера "сине-гранатовые" заняли второе место в чемпионате Испании, а также выбыли из Кубка страны на стадии 1/4 финала.
На прошлой неделе "Барселона" со счетом 2:8 проиграла "Баварии"
в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года каталонцы пропустили восемь голов в одном матче.