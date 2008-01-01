Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем уходе

Нападающийнамерен покинуть каталонский клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер в Twitter.По информации источника, аргентинец уже сообщил руководству клуба о своем решении и не намерен ждать 2021 года, когда истечет срок его контракта.Человек, работающий в системе "Барселоны", рассказал Esporte Interativo, что никогда не видел Месси настолько решительным в желании уйти. Причина - отсутствие серьезного спортивного проекта, готового побеждать.Стоит отметить, что Бехлер живет и работает в Барселоне. Именно он первым сообщил о переходе форварда Неймара в ПСЖ летом 2017 года.Ранее радиостанция COPE сообщала, что Месси решил уйти из"Барселоны". 33-летний форвард недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Отмечалось, что форвард может остаться в "Барселоне", если в руководстве клуба произойдут серьезные изменения.Между тем, в "Барселоне" опровергли информацию о желании Месси немедленно покинуть клуб. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы не получали никаких запросов от аргентинца на тему ухода. Отмечается, что издание связалось с окружением игрока, однако не получило ни подтверждения информации об уходе, ни опровержения.Напомним, "Барселона" со счетом 2:8 проиграла "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года каталонцы пропустили восемь голов в одном матче.Сообщалось, что "Интер" прорабатывает трансфер Месси в 2021 году и готов предложить ему четырехлетний контракт на 260 миллионов евро.