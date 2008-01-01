"Барселона" уволила главного тренера

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен покинет свой пост. Об этом заявил президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу, которого цитирует Tiempo de Juego.



61-летний Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года. В минувшем сезоне команда заняла второе место в чемпионате Испании, уступив титул "Реалу".



Месси решил покинуть "Барселону" после разгрома 2:8 в Лиге чемпионов



Ранее "Барселона" в Лиссабоне со счетом 2:8 проиграла мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетела из турнира. "Сине-гранатовые" пропустили восемь голов в одном матче впервые с 1946 года.



Сообщалось, что вместе с Сетьеном из клуба может уйти и спортивный директор Эрик Абидаль. Французский руководитель может быть отправлен в отставку, так как поддерживает тренера даже после разгрома от "Баварии".



По данным СМИ, в списке кандидатов на место Сетьена - экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и бывший капитан "Барселоны" Хави, ныне возглавляющий "Аль-Садд".