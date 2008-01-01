Месси решил покинуть "Барселону" после разгрома 2:8 в Лиге чемпионов

Аргентинец - воспитанник каталонского клуба.

Лионель Месси. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 15:52
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть каталонский клуб, сообщает COPE.

По информации источника, 33-летний форвард недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года.

Отмечается, что Месси может остаться в "Барселоне", если в руководстве клуба произойдут серьезные изменения.

Ранее сообщалось, что "Интер" прорабатывает трансфер Месси в 2021 году и готов предложить форварду четырехлетний контракт на 260 миллионов евро.

Месси нашли новый клуб

Накануне "Барселона" со счетом 2:8 проиграла мюнхенской "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Каталонцы впервые с 1946 года пропустили восемь голов в одном матче. В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".

33-летний Месси - воспитанник "Барселоны". В составе каталонского клуба он провел 729 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 633 забитых мячей и 285 результативных передач. 
Метки:
Месси Лионель Барселона
Футбол Испания
0
Сегодня 15:52
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