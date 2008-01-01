Месси решил покинуть "Барселону" после разгрома 2:8 в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси
решил покинуть каталонский клуб, сообщает COPE
.
По информации источника, 33-летний форвард недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года.
Отмечается, что Месси может остаться в "Барселоне", если в руководстве клуба произойдут серьезные изменения
.
Ранее сообщалось, что "Интер" прорабатывает трансфер Месси в 2021 году и готов предложить форварду четырехлетний контракт на 260 миллионов евро.
Месси нашли новый клуб
Накануне "Барселона" со счетом 2:8 проиграла
мюнхенской "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов
и вылетела из турнира. Каталонцы впервые с 1946 года пропустили восемь голов в одном матче. В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".
33-летний Месси - воспитанник "Барселоны". В составе каталонского клуба он провел 729 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 633 забитых мячей и 285 результативных передач.