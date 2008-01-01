СМИ сообщили о грядущей отставке тренера "Барселоны" и его преемнике

Кандидатура нового наставника будет одобрена игроками.

Кике Сетьен. Фото: Reuters©
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Сегодня 14:55
Кике Сетьен в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона", сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport.es.

61-летний специалист возглавил команду в январе 2020 года.

Основным претендентом на пост главного тренера каталонского клуба называется аргентинец Маурисио Почеттино, ранее работавший в лондонском "Тоттенхэме". Кандидатура Почеттино будет одобрена ведущими игроками "Барселоны".

Как сообщается, Почеттино мог возглавить "сине-гранатовых" еще в январе, но тогда руководство клуба не пошло на этот шаг, так как Почеттино ранее был тренером другой каталонской команды - "Эспаньола" и делал некоторые "ироничные заявления" в адрес "Барселоны".

Отметим, что на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" крупно проиграла "Баварии" со счетом 2:8 и вылетела из турнира. Комментарии Сетьена по этому поражению можно прочитать здесь.
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Футбол Испания
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Сегодня 14:55
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