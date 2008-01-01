СМИ сообщили о грядущей отставке тренера "Барселоны" и его преемнике

Кике Сетьен
в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона"
, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Sport.es.
61-летний специалист возглавил команду в январе 2020 года.
Основным претендентом на пост главного тренера каталонского клуба называется аргентинец Маурисио Почеттино
, ранее работавший в лондонском "Тоттенхэме". Кандидатура Почеттино будет одобрена ведущими игроками "Барселоны".
Как сообщается, Почеттино мог возглавить "сине-гранатовых" еще в январе, но тогда руководство клуба не пошло на этот шаг, так как Почеттино ранее был тренером другой каталонской команды - "Эспаньола" и делал некоторые "ироничные заявления" в адрес "Барселоны".
Отметим, что на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов
"Барселона" крупно проиграла "Баварии"
со счетом 2:8 и вылетела из турнира. Комментарии Сетьена по этому поражению можно прочитать здесь
.