Криштиану Роналду предложили "Барселоне"

Туринский "Ювентус"
хочет расстаться с нападающим Криштиану Роналду
. Как сообщает Гильем Балаге
, причина в высоком окладе португальца.
По информации источника, агент Роналду Жорже Мендеш
предложил услуги своего клиента ряду клубов, в том числе "Барселоне".
"Главная причина, почему Роналду связывают с переходом в ПСЖ, заключается не в том, что клуб хочет его заполучить, а в том, что Жорже Мендешу дали указание найти ему новую команду
. Мы все видели, как в последние полгода писали про возвращение Криштиану в "Реал". Клуб отвечал: "Без шансов! Он не вернется". Были еще разговоры про MLS и прочее. Потому что "Ювентус" хочет избавиться от его зарплаты.
Роналду предлагали всем, включая "Барселону". Не уверен, что его удастся так просто продать, учитывая его оклад. В "Реале" он зарабатывал 23 миллиона евро, и я думаю, что в "Ювентус" он перешел на таких же условиях. Кто будет платить Роналду такие деньги?" - сказал Балаге в ролике, опубликованном в твиттере BBC.
Роналду с 2003 по 2009 год играл за "Манчестер Юнайтед", с 2009 по 2018-й защищал цвета мадридского "Реала", а с 2018-го выступает за "Ювентус". Контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.