"Барселона" сообщила о заболевшем коронавирусом футболисте

Один из футболистов "Барселоны"
сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте каталонского клуба.
"После тестирования, проведенного во вторник днем в группе из девяти игроков, которые должны начать предсезонную подготовку сегодня, у одного из них оказался положительный результат на COVID-19. У заболевшего игрока нет симптомов, он изолирован дома.
Игрок не контактировал ни с одним из игроков главной команды, которые отправятся в Лиссабон в этот четверг для участия в Лиге чемпионов", - говорится в сообщении "Барселоны".
Отмечается, что футболист не контактировал ни с одним из членов "Барселоны", которые 12 августа должны вылететь в Лиссабон на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Игра состоится 14 августа.