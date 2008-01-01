"Барселона" сообщила о заболевшем коронавирусом футболисте

14 августа каталонцам предстоит матч ЛЧ.

Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 17:17
Один из футболистов "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте каталонского клуба.

"После тестирования, проведенного во вторник днем ​​в группе из девяти игроков, которые должны начать предсезонную подготовку сегодня, у одного из них оказался положительный результат на COVID-19. У заболевшего игрока нет симптомов, он изолирован дома.

Игрок не контактировал ни с одним из игроков главной команды, которые отправятся в Лиссабон в этот четверг для участия в Лиге чемпионов", - говорится в сообщении "Барселоны".

Отмечается, что футболист не контактировал ни с одним из членов "Барселоны", которые 12 августа должны вылететь в Лиссабон на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Игра состоится 14 августа.
Метки:
Барселона Коронавирус
Футбол Испания
0
Сегодня 17:17
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