В клубе лучшего бомбардира в истории "Астаны" выявили три случая заражения коронавирусом

В "Алавесе"
выявили три случая заболевания COVID-19
, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Отмечается, что анализы были взяты с соблюдением строгих мер безопасности, поэтому контакта зараженных с остальным персоналом клуба не было. Болезнь протекает бессимптомно, но они все равно были изолированы у себя дома.
Напомним, "Алавес" обладает правами на Патрика Твумаси
, который до перехода в испанский клуб летом 2018-го успешно выступал за "Астану"
. За казахстанскую команду ганский форвард провел 171 матч, забил 69 мячей и отдал 27 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. В составе северян он выиграл четыре чемпионства, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.
Минувший сезон 26-летний легионер отыграл на правах аренды за "Газиантеп". При этом новый сезон Твумаси может начать
в другом турецком клубе "Денизлиспор"
.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!