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В клубе лучшего бомбардира в истории "Астаны" выявили три случая заражения коронавирусом

Он близок к переходу в другую команду.

В клубе лучшего бомбардира в истории "Астаны" выявили три случая заражения коронавирусом
Патрик Твумаси. Фото: La Liga©
Новости спорта Футбол Испания
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В "Алавесе" выявили три случая заболевания COVID-19, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Отмечается, что анализы были взяты с соблюдением строгих мер безопасности, поэтому контакта зараженных с остальным персоналом клуба не было. Болезнь протекает бессимптомно, но они все равно были изолированы у себя дома.

Напомним, "Алавес" обладает правами на Патрика Твумаси, который до перехода в испанский клуб летом 2018-го успешно выступал за "Астану". За казахстанскую команду ганский форвард провел 171 матч, забил 69 мячей и отдал 27 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. В составе северян он выиграл четыре чемпионства, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

Минувший сезон 26-летний легионер отыграл на правах аренды за "Газиантеп". При этом новый сезон Твумаси может начать в другом турецком клубе "Денизлиспор".

 

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Метки:
Футбол Твумаси Патрик КПЛ-2020 Астана ФК Турция Испания Коронавирус

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