Чемпион мира покинул "Реал"

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареоля
покинул мадридский "Реал
" после истечения срока аренды, сообщает официальный сайт
испанского клуба.
Игрок вернется во французский ПСЖ
. В минувшем сезоне Ареоля провел девять матчей во всех турнирах, причем трижды сыграл на ноль. В Ла Лиге, в которой "Реал" стал победителем
, вратарь выходил четыре раза.
В условиях аренды
Ареоля не была прописана опция выкупа. Он во второй раз в карьере выступал в чемпионате Испании - дебют случился в сезоне-2015/16 в составе "Вильярреала".
27-летний Ареоля всю карьеру принадлежит ПСЖ, в котором проделал путь от академии до основной команды. Аренда в "Реал" стала для него четвертой за карьеру.
В составе сборной Франции Ареоля стал победителем
чемпионата мира-2018. При этом за национальную команду вратарь дебютировал уже после турнира.