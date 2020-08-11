Чемпион мира покинул "Реал"

Мадридцы в минувшем сезоне стали чемпионами.

Фото: Instagram Альфонсо Ареоля©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 21:35
Вратарь сборной Франции Альфонс Ареоля покинул мадридский "Реал" после истечения срока аренды, сообщает официальный сайт испанского клуба. 

Игрок вернется во французский ПСЖ. В минувшем сезоне Ареоля провел девять матчей во всех турнирах, причем трижды сыграл на ноль. В Ла Лиге, в которой "Реал" стал победителем, вратарь выходил четыре раза. 

В условиях аренды Ареоля не была прописана опция выкупа. Он во второй раз в карьере выступал в чемпионате Испании - дебют случился в сезоне-2015/16 в составе "Вильярреала". 

27-летний Ареоля всю карьеру принадлежит ПСЖ, в котором проделал путь от академии до основной команды. Аренда в "Реал" стала для него четвертой за карьеру.

В составе сборной Франции Ареоля стал победителем чемпионата мира-2018. При этом за национальную команду вратарь дебютировал уже после турнира. 
Метки:
Реал Мадрид ПСЖ ЧМ-2018 по футболу Франция Испания Футбольные трансферы
Футбол Испания
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Сегодня 21:35
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