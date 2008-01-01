"Реал" решился на покупку самого дорогого футболиста "Ювентуса"

Мадридцы готовы включить в сделку игрока.

Пауло Дибала. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 13:31
Мадридский "Реал" вернулся к идее приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, ради 26-летнего аргентинца "королевский клуб" готов включить в трансфер одного из полузащитников - Тони Крооса или Иско.

С учетом стоимости одного из этих игроков сделка может оцениваться в более чем 100 миллионов евро.

Однако "Ювентус" не собирается расставаться с Дибалой, тем более на фоне слухов о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду в ПСЖ.

Ранее стало известно, что переговоры "Ювентуса" с Дибалой о продлении контракта находятся на продвинутой стадии. Сообщалось, что по новому соглашению футболист будет зарабатывать 12 милионов евро в год.

Срок действующего контракта Дибалы с "Ювентусом" истекает летом 2022 года. В этом сезоне он провел за клуб 33 матча в Серии А, забил 11 мячей и сделал десять ассистов. Аргентинец считается самым дорогим игроком "Ювентуса", его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.
Метки:
Реал Мадрид Ювентус
Футбол Испания
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Сегодня 13:31
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