"Реал" решился на покупку самого дорогого футболиста "Ювентуса"

Мадридский "Реал"
вернулся к идее приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.
Об этом сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, ради 26-летнего аргентинца "королевский клуб" готов включить в трансфер одного из полузащитников - Тони Крооса или Иско.
С учетом стоимости одного из этих игроков сделка может оцениваться в более чем 100 миллионов евро.
Однако "Ювентус" не собирается расставаться с Дибалой, тем более на фоне слухов о возможном уходе
нападающего Криштиану Роналду
в ПСЖ.
Ранее стало известно, что переговоры "Ювентуса" с Дибалой о продлении контракта находятся на продвинутой стадии. Сообщалось, что по новому соглашению футболист будет зарабатывать 12 милионов евро в год.
Срок действующего контракта Дибалы с "Ювентусом" истекает летом 2022 года. В этом сезоне он провел за клуб 33 матча в Серии А, забил 11 мячей и сделал десять ассистов. Аргентинец считается самым дорогим игроком "Ювентуса", его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.