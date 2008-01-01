"Барселона" объявила о переходе 19-летнего бразильца с отступными в 300 миллионов евро

"Барселона" объявила о переходе 19-летнего нападающего Густаво Майи, передает "Чемпионат".

Контракт молодого бразильского футболиста с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Размер отступных составил 300 миллионов евро.

О договоренности с бразильским "Сан-Паулу", воспитанником которого является игрок, стало известно еще в марте. За один миллион евро сине-гранатовые зарезервировали льготный вариант приобретения молодого нападающего, опередив "Ливерпуль" и мадридский "Атлетико", а еще 3,5 миллиона евро за трансфер "Барселона" выплатила частями.

Интересно, что 19-летний Майя так и не дебютировал в составе основной команды "Сан-Паулу".

Завтра, 8 августа, "Барселоне" предстоит встреча с "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.