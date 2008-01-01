"Барселона" оценила своего 17-летнего футболиста в 400 миллионов евро

Каталонская "Барселона"
близка к заключению нового соглашения с полузащитником команды Анссумане Фати
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Переговоры между каталонским клубом и 17-летним испанцем находятся на продвинутой стадии, утверждает журналист Николо Скира. При этом сумма отступных за 17-летнего игрока составит 400 миллионов евро, а само соглашение будет действовать до 2024 года.
Сообщалось, что таким образом "Барселона" хочет уберечь Фати от интереса со стороны ПСЖ, чтобы избежать повторения сценария с Неймаром
(бразилец за 222 миллиона евро перешел в стан парижан).
Фати находится в системе "Барселоны" с 2012 года. 25 августа 2019 года он впервые вышел на поле в составе основной команды каталонцев в матче Ла Лиги с "Бетисом", став самым молодым дебютантом "Барселоны" за последние 78 лет.
31 августа он забил первый мяч в основе "Барселоны", поразив ворота "Осасуны" и стал самым юным голеадором в истории каталонского клуба. Всего на счету Фати 30 матчей и восемь голов за "Барселону", а также два матча за сборную Испании U21.