Алишер Абдулин

17-летний казахстанский вратарь Роман Левин подписал контракт с клубом четвертого дивизиона чемпионата Испании ФК "Торрент". В комментарии корреспонденту Vesti.kz он рассказал о том, как оказался в этой стране после академии алматинского "Кайрата".

Левин признался, что ставит задачу не только проявить себя в Европе, но и попасть в сборную Казахстана.

"Я подписал контракт до конца сезона-2020/21 с ФК "Торрент" из города Торренте, который входит в провинцию Валенсия. Соглашение рассчитано на последующую пролонгацию по схеме "1+1". Вчера прошла презентация новичков. Отмечу, что команда до 19 лет участвует в соревнованиях в высшей областной лиге.



Клуб впервые за 27 лет вышел в четвертый дивизион. В сезоне-2020/21 я буду участвовать в соревнованиях за старшую команду до 19 лет и буду привлекаться к составу, который выступает в четвертом дивизионе.



В Казахстане я занимался в футбольной академии АИФА и в академии "Кайрата", а в Испании я оказался два года назад. Всегда мечтал попробовать себя в европейском чемпионате. В сезоне-2018/19 я тренировался в футбольном клубе "Торре Леванте" (U19). В 15 лет привлекался к тренировкам со старшей командой молодежной лиги.

В следующем сезоне я продолжил подготовку в футбольной академии "Интер Сан-Хосе Валенсия". Также занимался со старшей командой этого клуба. В связи с трудностями, связанными с получением лицензии игрока, не мог участвовать в официальных матчах - имел право только играть в товарищеских встречах. Эту лицензию я получил за неделю до начала карантина и успел провести одну официальную игру за "Интер Сан-Хосе".



В молодежной команде я являюсь основным вратарем. В основной (взрослой) команде я являюсь третьим голкипером. Я настроен много работать, чтобы стать основным вратарем взрослой команды и прогрессировать дальше.



Как и у любого вратаря, у меня мечта защищать ворота национальной сборной. Я прекрасно понимаю, что для этого нужно много работать, потому что в Казахстане появилась целая плеяда молодых талантливых вратарей", - заявил Левин.



