Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Икер Касильяс
объявил о завершении карьеры футболиста.
В мае 2019 года вратарь перенес
инфаркт миокарда на тренировке "Порту". В прошедшем сезоне он был в заявке португальского клуба, но не выходил на поле.
В феврале этого года Касильяс объявил о планах баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), но в июне отказался от участия в выборах.
"Сегодня один из самых важных и в то же время трудных дней в моей спортивной жизни: пришло время попрощаться. Мой путь в футбольном мире начался 30 лет назад, это был долгий путь. Я могу без сомнения сказать, что оно того стоило.
Оглядываясь назад, я понимаю, как мне повезло. Я имею в виду не только титулы, но и человеческую составляющую. Сегодня сложный день, но совсем не грустный. Я получил все, что получил, поэтому считаю себя счастливчиком. Это не точка, путешествие на этом не заканчивается. Оно продолжится, и я уверен, что мы скоро увидимся", - говорится в заявлении Касильяса.
39-летний Касильяс за карьеру играл только за два клуба. С 1998 по 2015 год он провел 510 матчей за мадридский "Реал", в академии которого занимался восемь лет, а затем перешел в "Порту".
На клубном уровне Касильяс завоевал 22 трофея. Он пять раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды - Кубок Испании. Также в активе вратаря два чемпионства и один Кубок Португалии.
За сборную Испании Касильяс провел 167 матчей и уступает по количеству игр только защитнику Серхио Рамосу
(170 игр). С национальной командой вратарь выиграл чемпионат мира-2010 и Евро-2008 и 2012.
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