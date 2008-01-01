"Барселона" отказалась от 60 миллионов евро за 20-летнего футболиста

Каталонская "Барселона"
не планирует расставаться с 20-летним нападающим Франсиску Тринканом
, сообщает Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовые" получили предложение от топ-команды АПЛ, который который был готов приобрести португальца за 60 миллионов евро. Однако "Барселона" отказалась от этого предложения, так как в клубе рассчитывают на футболиста. Тринкан входит в планы руководства по омоложению состава.
"Барселона" купила Тринкау у "Браги" зимой за 31 миллион евро и оставила в аренде в португальском клубе до конца сезона. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2025 года, отступные форварда составляют более 500 миллионов евро.