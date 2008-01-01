"Барселона" выставила ценник на финалиста ЧМ-2018

Каталонскаяготова продать полузащитниказа десять миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.Ранее 32-летний хорватский футболист заявлял о желании в будущем вернуться в "Севилью", из которой и перешел в "Барселону" в 2014 году.В составе "сине-гранатовых" Ракитич в общей сложности провел 309 матчей, забил 35 голов, стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, выиграл Лигу чемпионов в 2015 году.В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек каталонцев в 31 матче забил один мяч и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с "Барселоной" рассчитан до 2021 года.Ранее на клубном уровне Ракитич также выступал за немецкий "Шальке" и швейцарский "Базель". За сборную Хорватии он сыграл более 100 матчей, стал серебряным призером чемпионата мира-2018.