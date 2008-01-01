"Реал" остался самым дорогим брендом в футболе

Мадридский "Реал" сохранил первое место в списке самых дорогих брендов в футболе в 2020 году по версии компании Brand Finance, передает РИА Новости.

Стоимость бренда "королевского клуба" снизилась с 1,846 до 1,572 миллиарда долларов. На вторую строчку поднялась "Барселона" (1,565), опередившая английский "Манчестер Юнайтед" (1,456).

Также в десятку вошли "Ливерпуль" (1,398), "Манчестер Сити" (1,245), "Бавария" (1,169), "Пари Сен-Жермен" (1,071), "Челси" (1,051), "Тоттенхэм" (868 миллионов) и "Арсенал" (796 миллионов).