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"Реал" остался самым дорогим брендом в футболе

"Барселона" также вошла в тройку.

"Реал" остался самым дорогим брендом в футболе
Фото: france24.com©
Новости спорта Футбол Испания
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Мадридский "Реал" сохранил первое место в списке самых дорогих брендов в футболе в 2020 году по версии компании Brand Finance, передает РИА Новости.

Стоимость бренда "королевского клуба" снизилась с 1,846 до 1,572 миллиарда долларов. На вторую строчку поднялась "Барселона" (1,565), опередившая английский "Манчестер Юнайтед" (1,456).

Также в десятку вошли "Ливерпуль" (1,398), "Манчестер Сити" (1,245), "Бавария" (1,169), "Пари Сен-Жермен" (1,071), "Челси" (1,051), "Тоттенхэм" (868 миллионов) и "Арсенал" (796 миллионов). 

 

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Метки:
Реал Мадрид Испания Барселона Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити Бавария ПСЖ Челси Тоттенхэм Арсенал

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